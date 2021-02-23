رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الخطوات الكاملة لتسجيل شقة بالشهر العقاري

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
تستعد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في القاهرة والمحافظات، لاستقبال المواطنين لتسجيل العقود الملكية، بداية من 6 مارس المقبل، وفقا للمادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، ونوضح في هذا التقرير أهم الإجراءات والمعلومات حول كيفية تطبيق القانون في هيئة سؤال وجواب.

س - متي يبدأ تطبيق القانون؟
- تطبيق القانون يبدأ من السبت 6 مارس المقبل.

س- كيف تقدم طلب للتسجيل؟

-تقدم أحكام الصحة والنفاذ النهائية إلى مكتب الشهر العقاري المختص.

س- ماهي الأوراق اللازمة لتسجيل شقة أو عقار؟
- تقدم طلبات تسجيل العقار إلى المكتب الواقع في نطاق العقار من ثلاثة نسخ متضمنة المستندات والبيانات التالية:

-بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته.

-كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.

-البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.

-البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.

- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.

- شهادة تصرفات عقارية.

- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.

-إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.

-إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.

س - ماهي الخطوة التالية بمكتب الشهر العقاري؟
- يعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب رقما وقتيا بعد سداد الرسم المستحق ورسم نشر الطلب، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجليه لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.

- إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شمال سيناء، أو يستلزم موافقة، أو أخذ رأي أيه جهة أخرى، فلا يعطى الطلب رقما مؤقتا إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.

- ينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.

س- مادور قاضي الأمور الوقتية؟
-يعترض من لديه اعتراض على تسجيل الحكم أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة.

- يفصل قاضى الأمور الوقتية في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب.

- إذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن، أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.

-لا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن، شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم تقديم اعتراضات.

- أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة، بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

س- ماهي الأحكام التي تسجل بالشهر العقاري؟

- التسجيل يكون للأحكام النهائية الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، والهبة والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.

- الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع لا يتم تسجيله، لأنه يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية.

س - هل تم الغاء دعوى صحة التوقيع؟
- العدل نفت ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

س- ماهي دعوي صحة التوقيع ودورها؟
- دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه، في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

س- ماهو دور المصالح الحكومية في التسجيل؟
- بدءا من 6 مارس يحظر على الشركات، والجهات، والوزارات، والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

- قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن المواطنين غير مُجبرين على تسجيل وحداتهم السكنية بالشهر العقاري.

تلك الإجراءات متعلقة برسوم التسجيل في الشهر العقاري فقط دون مايسبقها من رسوم وهي:

- ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 2.5%.

- تحصل دمغة لنقابة المحامين قيمتها 1%إذا زادت قيمة العقد علي 20 ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

تفاصيل قرار نقل تبعية الأصول العلاجية لمنشآت إلى «الرعاية الصحية»

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

الصور

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي

الأكثر قراءة

عبر 40 مركزا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامي

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»

«التفكير النقدي» أحدث إصدارات هيئة الكتاب