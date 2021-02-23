الخطوات الكاملة لتسجيل شقة بالشهر العقاري

س - متي يبدأ تطبيق القانون؟

س- كيف تقدم طلب للتسجيل؟

س- ماهي الأوراق اللازمة لتسجيل شقة أو عقار؟

س - ماهي الخطوة التالية بمكتب الشهر العقاري؟

س- مادور قاضي الأمور الوقتية؟

س- ماهي الأحكام التي تسجل بالشهر العقاري؟

س - هل تم الغاء دعوى صحة التوقيع؟

س- ماهي دعوي صحة التوقيع ودورها؟

س- ماهو دور المصالح الحكومية في التسجيل؟

تستعد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في القاهرة والمحافظات، لاستقبال المواطنين لتسجيل العقود الملكية، بداية من 6 مارس المقبل، وفقا للمادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، ونوضح في هذا التقرير أهم الإجراءات والمعلومات حول كيفية تطبيق القانون في هيئة سؤال وجواب.- تطبيق القانون يبدأ من السبت 6 مارس المقبل.-تقدم أحكام الصحة والنفاذ النهائية إلى مكتب الشهر العقاري المختص.- تقدم طلبات تسجيل العقار إلى المكتب الواقع في نطاق العقار من ثلاثة نسخ متضمنة المستندات والبيانات التالية:-بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته.-كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.-البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.-البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.- شهادة تصرفات عقارية.- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.-إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.-إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.- يعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب رقما وقتيا بعد سداد الرسم المستحق ورسم نشر الطلب، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجليه لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.- إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شمال سيناء، أو يستلزم موافقة، أو أخذ رأي أيه جهة أخرى، فلا يعطى الطلب رقما مؤقتا إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.- ينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.-يعترض من لديه اعتراض على تسجيل الحكم أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة.- يفصل قاضى الأمور الوقتية في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب.- إذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن، أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.-لا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن، شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم تقديم اعتراضات.- أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة، بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.- التسجيل يكون للأحكام النهائية الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، والهبة والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.- الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع لا يتم تسجيله، لأنه يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية.- العدل نفت ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.- دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه، في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.- بدءا من 6 مارس يحظر على الشركات، والجهات، والوزارات، والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.- قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن المواطنين غير مُجبرين على تسجيل وحداتهم السكنية بالشهر العقاري.تلك الإجراءات متعلقة برسوم التسجيل في الشهر العقاري فقط دون مايسبقها من رسوم وهي:- ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 2.5%.- تحصل دمغة لنقابة المحامين قيمتها 1%إذا زادت قيمة العقد علي 20 ألف جنيه.