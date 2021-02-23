الإمارات: 3005 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 175284 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 375535 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 5 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1145 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 3515 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 366567 حالة.