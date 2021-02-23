محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، لجنة المعاينات لبعض الحالات المتقدمة بأوراق تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وتحديد الأسعار العادلة لها من أرض الواقع بمركزي البداري وساحل سليم وذلك ضمن المتابعة المستمرة والدورية لمنظومة التقنين، مؤكدًا على العمل تنفيذ توجيهات وفرض سيادة القانون والتغلب على المعوقات التي تحول بين الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتحرير العقود اللازمة لتقنين وضع اليد كل في نطاق عمله واختصاصاته.وتضم اللجنة محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وبمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز البداري، وعضوية متخصصين ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.من جانبه، شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف واستكمال أعمال الإجراءات اللازمة لتقنين أراضي أملاك الدولة لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب، طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على الانتهاء من أعمال التقييم الفني والتثمين، لأراضي أملاك الدولة ومراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة، تمهيدًا لتحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد.