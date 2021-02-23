جداول امتحانات التيرم الأول لصفوف الإعدادي والثانوي بأسوان (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ''فيس بوك'' جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 20202021، للصفوف الرابع والخامس والسادس (الإبتدائى) والأول والثاني والثالث (الإعدادى).وتبدأ امتحانات الصفوف الابتدائية يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.أما امتحانات المرحلة الإعدادية تبدأ الأربعاء 3 مارس المقبل لعام 2021 وتنتهي الأحد 7 مارس المقبل لنفس العام.وبخصوص امتحانات صفوف الإعدادي المهني فهي تبدأ وتنتهي في نفس الموعد السالف ذكره ولكن خلال الفترة المسائية.وتنشر ''الدستور '' جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021 للصفوف الرابع والخامس والسادس (الابتدائي) والأول والثاني والثالث (الإعدادي).