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محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومات بعض الدول تُقرر فرض عقوبات ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:53 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن بعض الحكومات تبحث فرض عقوبات على الممتنعين عن تناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه دول العالم على شحذ ساحات التطعيم ضد الفيروس، إما بتناول التطعيم أو مواجهة عقوبة محتملة.

وأضافت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أنه مع تكثيف حملات التطعيم على مستوى العالم وتخفيف بعض حالات النقص في إمدادات اللقاحات، تبحث الحكومات عن طرق للتأكد من ألا يقوض الممتنعون عن تناول لقاح كورونا الجهود المبذولة لتطعيم عدد كافٍ من الناس لتحقيق مناعة القطيع.

وأفادت بأن العقوبات ستتراوح بين الغرامات، وتقييد الوصول إلى الأماكن العامة إلى التهديد بفقدان أولوية الوصول إلى اللقاحات.

واستشهدت الصحيفة الأمريكية بإندونيسيا التي فرضت بالفعل غرامات على الممتنعين عن التطعيم تقدر بحوالي 356 دولارًا أو أكثر من راتب شهر في المتوسط​​، وفقًا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

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