التفتيش على 5 كيانات تعليمية خاصة وغلق سنتر في أسوان

أجرت اللجنة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، المشكلة برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المدينة، المراجعة على 5 كيانات تعليمية خاصة (سناتر) التي تم غلقها أمس، والمرورعلى بعض المدارس، وذلك في إطار التنبية المشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.وتمكنت اللجنة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، المشكلة برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المدينة، خلال الجولة الميدانية من غلق كيان تعليمي خلف بنك التنمية ووالائتمان الزراعي، وذلك لمخالفته قرار رئاسة مجلس الوزراء.وجاء ذلك في أطار تنفيذ القرار ٨٢٧ لسنة ٢٠٢٠ بغلق الكيانات التعليمية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.وبمشاركة أعضاء اللجنة وهم كلًا من: صالح عبدالنظير وكيل الإدارة التعليمية بأسوان، ومحمد ابو المكارم مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بأسوان، فضلا عن أشرف جلال نائب رئيس حي جنوب، وعمرو عوض رئيس حي غرب، وعلي عبد الله مدير رخص المحلات بالوحدة المحلية.