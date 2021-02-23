بهاء الخضري: الرياضات العنيفة والعادات اليومية الخاطئة أهم أسباب التهاب أوتار الكتف

◄ما هي أسباب آلام مفصل الكتف؟

◄وما هي متلازمة انحشار الكتف؟

◄لماذا تحدث في الكتف تحديدًا؟

◄ما هي أسباب إلتهاب أوتار الكتف ؟

◄لماذا يحدث قطع أوتار الكتف ؟

◄ما هي الأعراض ؟

◄هل من الممكن ان أعاني من تمزق الأوتار في الكتف من غير التعرض لإصابة او حادث؟

◄كيف يمكن معرفة حدوث قطع بالوتر ام تحتاج لأشعة متخصصة؟

◄ما هي طرق العلاج الخاصة بهذه الحالة؟

◄ما هو دور التدخل الجراحي في هذه الحالة؟ وكيف يتم؟

◄ماهو نسبة نجاح هذه العملية؟

◄هل يمكن الوقاية من هذه المشكلة؟

يشتكي الكثير من المرضى من آلام مزمنة بالكتف فما هي هذه الحالة؟، وتعتبر آلام مفصل الكتف من أكثر آلام المفاصل شيوعا خاصةً مع تقدم العمر، وتؤدي إلى صعوبة ممارسة الأنشطة اليومية والعديد من المضاعفات، الكثير من الأسئلة طرحها «الدستور» على الدكتور بهاء الدين سعيد الخضري، استشاري جراحة العظام والمناظير والكسور، وإلى نص الحوار..من أهم الأسباب متلازمة انحشار الكتف وما ينتج عنها من التهاب بوتر الكتف وقطع الوتر وقد تكون أيضا بسبب ألام الرقبة الناتجة عن خشونة الفقرات حيث يشعر المريض بالألم في الكتف مع حركه الرقبة وتنميل باليدهي حالة مرتبطة بالتهاب الكيس الزلالي في الكتف وخشونة وضيق قناة الأوتار نتيجة وجود زوائد عظمية.الكفة المدورة هي مجموعة الأوتار والأربطة التي تربط عظام الكتف بعضلاته وتحافظ على بقاء الجزء العلوي من الذراع داخل الكتف وتمنحك القوة والحركة لتدوير ورفع الطرف العلوي وفي معظم أجزاء الجسم تحيط العضلات بالعظام أمَّا في منطقة الكتف فإن العظام هي التي تحيط بالعضلات وتقع عضلة الكفة المدوَّرة تحت هذا العظم وعند حدوت أي إصابة يحدث تورُّم كالذي يُصيب الكاحل عند التوائه، ونظرًا إلى أن العضلة محاطة بالعظام فإن تورمها يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الأوتار الأمر الذي يؤدي لانقطاع تدفق الدم خلال الشعيرات الصغيرة (أوعية الدم الصغيرة) وعندما يقل تدفق الدم يبدأ نسيج الوتر بالتهتك وتتفاقم الحالة حتى تصل لقطع كامل بالوتر.ممارسة بعض الرياضات العنيفة، وعادات يومية خاطئة: مثل النوم أو حمل أوزان ثقيلة بطريقة غير صحيحة، ووجود بعض الزوائد العظمية أسفل عظمة الترقوة وأعلى الكتف.في الواقع أن هذه حالة طبية شائعة نتيجة إصابة مباشرة لمنطقة الكتف أو غير مباشرة عن طريق إصابة الذراع أو اليد بحيث ينتقل الضغط والقوة الناتجة إلى منطقة الكتف، أو نتيجة متلازمة انحشار الكتف وما تتبعها من التهاب مزمن يؤدي لقطع بالوتر.الام في الكتف مع حركات معينة مثل ثني اليد خلف الظهر أو مد الذراع إلى الأمام، وقد تصل الالام إلى عظام الصدر والظهر، وتشتد الالام بمرور الوقت، وتزداد بعد الاستيقاظ من النوم، تورم في الكتف مع صعوبة حمل الأشياء أو القيام برفعها، وتيبس مفصل الكتفوفي حال التمزق التام يشعر المريض بضعفٍ إلى حدٍ كبير ولا يمكنه رفع ذراعه للأعلى.نعم، في الحقيقة معظم حالات تمزق الأوتار لا تنتج عن اصابه مباشرة وانما بسبب تغيرات التهابية داخل الوتر نتيجة خشونة والزوائد العظمية وضيق في قناة الأوتار وكذلك في حالات الاجهاد المتكرر للوتر كما في بعض الرياضات مثل التنس وكرة اليد وهذه الحالات تؤدي الى تمزقات دقيقة التي تزداد تدرجيا الى ان تصبح قطع كامل في الوتر.ضعف متزايد في قوة الطرف العلوي فيفقد المريض القدرة على تحريك الكتف مع ازدياد الألم بشكل مفاجئ وبالطبع يمكن التأكد من التشخيص بعمل موجات صوتية أو أشعة رنين مغناطيسي على الكتف تبين وجود قطع الوتر وحجم هذا القطع وقد تظهر الأشعة العادية بعض التكلسات في الوترفي حال وجود التهاب الأوتار دون قطع يكون العلاج بالادوية مضادات الالتهاب أوالحقن الموضعي في الوتر مع العلاج الطبيعي ويهدف الي تقوية العضلات في منطقة الكتف لاعادة التوازن لهذه العضلات للعمل بصورة متناسقة وذلك عن طريق استخدام الليزر والتنبيه الكهربائي لتقوية العضلات، فضلًا عن التمرينات العلاجية لإعادة تأهيل مفصل الكتف، وغالبًا ما يتراوح عدد الجلسات من 12 إلى 24 جلسة اما في حال وجود تمزق في الاوتارفتكون المعالجة باجراء عملية إصلاح الأوتار.ذلك في حالة حدوث قطع في الوتر أو فشل العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي في استرجاع وظيفة الكتف وازالة الألم وعادةً ما يتم إجراء الجراحة بالمنظار عن طريق إعادة أجزاء الوتر المقطوع إلى بعضها وخياطتها بخيوط طبية مخصصة لهذا الغرض كما يتم أيضا توسيع قناة الأوتار وإزالة الزوائد العظمية للحد من الضغط على العضلات وهذا يسمح للعضلة وللوتر بالشفاء وبعد الجراحة يوضع الذراع المريضة في رباط طبي لمدة ستة أسابيع حتى يلتئم الوتر، وبعدها تبدأ مرحلة العلاج الطبيعي الذي يكون الهدف منه هو إعادة المرونة والحركة لمفصل الكتف وإعادة القوة إلى العضلات المحيطة بالكتف.تبلغ نسبة نجاح هذه العملية أكثر من 90% وتكون نسبة نجاحها أكبر إذا ما تم التدخل الجراحي مبكرًا قبل أن تضمر هذه العضلات والأوتار في منطقة الكتف.هناك بعض الإجراءات التي يمكن القيام بها في المنزل، وهي إلتزام راحة المنطقة المصابة ورفع الكتف على وسادة أثناء النوم: فهذا يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليل حدوث الإلتهابات.وضع كمادات باردة على منطقة الإصابة: حيث أن هذا يخفف من الإلتهابات بشكل كبير ويمنع حدوث التيبس، وتجنب الحركات المفاجئة.