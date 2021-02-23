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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صالون ثقافي لمناقشة «تجديد الفكر الاقتصادي».. غدًا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:14 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
آلاء حسن
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران؛ صالونا ثقافيا حول كتاب "تجديد الفكر الاقتصادي" للدكتور إبراهيم العيسوي، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في تمام السادسة من مساء غد الأربعاء، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن تدير الصالون الكتورة علا محمد الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وبحضور مؤلف الكتاب الدكتور إبراهيم العيسوي الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، وتعقيب عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي بمركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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