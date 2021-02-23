«غواصو الخير» يواصلون البحث عن جثامين غرقى مركب الإسكندرية

واصلت قوات الإنقاذ، وغواصين الخير المتطوعين، البحث عن جثامين غرقى مركب الإسكندرية، والتي غرقت وعلى متنها ما يقرب من 19 فردًا في بحيرة مريوط بمنطقة الجراري ببرج العرب غرب المحافظة.وقال الكابتن هادي غازي أحد أعضاء فريق غواصي الخير، إنه بعد خروج جثمان لسيدة وآخر لطفل صباح اليوم، وصل عدد الضحايا إلى 9 أفراد، بجانب 7 مصابين وناجيين.وأضاف أنه بناءً على البلاغ المقدم بالمفقودين، فأنه لم يتبقي سوى جثمانين يتم البحث عنهم، لافتًا إلى أنه يتم تقسيم الفريق لمجموعات لسرعة مسح المنطقة.وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الحادث نتج عنه حتى الآن 9 حالات وفيات و5 مصابين و2 ناجين وجار البحث عن مفقودين، لافتًا أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف.هذا وقام المحافظ بزيارة مصابي حادث الغرق بمستشفى العامرية العام، وذلك للاطمئنان على تحسن حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة. واستفسر من المصابين عن وجود أي احتياجات لهم لسرعة توفيرها في الحال.