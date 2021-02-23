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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 30 طن مخلفات وإنارة مدخل طوخ الخيل الغربي بالمنيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:50 م
رفع المخلفات بطوخ
رفع المخلفات بطوخ
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض زراعية، كما رفعت 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة في حملة نظافة وأنتهت من من انارة مدخل قرية طوخ الخيل الغربي.

قال رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أن قسم التنظيم بازالة حالة تعدي علي ارض زراعية بمساحة نصف قيراط وتمت ازالته علي الفور واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة وذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا
بسرعة التعامل مع اي تعدي علي الرقعة الزراعية او املاك الدوله في المهد.وتحرير ما يلزم من محاضر للمخالفين وتسيير دوريات متابعة حتي يمكن رصد وازالة اي مخالفات علي مستوي مركز ومدينة المنيا للحفاظ علي الرقعة الزراعية.

أضاف مصطفي أن قسم البيئة واصل اعماله اليوميه برفع 30 طن من المخلفات والتراكمات اليوميه بقرية طوة وطوخ الخيل والتوابع لها حفاظا علي نظافتها والمظهر الجمالي للقرية ومنعا لانتشار الامراض وتوفير جو صحي نظيف.حيث تم مسح طرق ومداخل قرية جوه بالجليدر ورفع الأتربة والمخلفات الناتجة.

وأوضح رئيس القرية أنه قام بمرافقة قسم الانارة للانتهاء من زرع وتركيب اعمدة الانارة بالمدخل الغربي لقرية طوخ الخيل وانشاء قواعدها ودهانها بطريقه جماليه تبرز قيمة ومجهودات القائمين عليه وتم الانتهاء من شد الاسلاك الكهربائية وتركيب الكشافات وانارتها وياتي هذا من منطلق الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للطرق وحفاظا علي سلامة المواطنين وتقديم خدمات امنه لهم ومنعا للحوادث.

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