بعد إقرار الغرامة.. برلماني يطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

طالب النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تقنين لأوضاع الباعة الجائلين في محطات المترو والسكك الحديد، معقبًا: "أصبحت ظاهرة منتشرة بصورة كبيرة جدًا، وسلوكًا غير حضاري في ظل تطور عمل المنظومة"، يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس هيئة السكك الحديد بأنه سيتم توقيع عقوبة على البائع المتجول داخل القطارات بدون ترخيص تصل لـ10 آلاف جنيه والحبس.وأضاف الفيومي، في بيان، أنه أصبح هناك مرور متكرر للباعة بين عربات المترو مع الوقوف المتكرر بين المحطات، ما يعرض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى أنه هناك بعض الأساليب غير الأخلاقية تحدث منهم بهدف استقطاب الأموال من الركاب، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الباعة والشحاذين يقومون باستقلال قطار المترو، إلا أن هناك بعض الحالات تقوم بالمتاجرة بأطفالهم للقيام بعملية "الشحاتة".وأكد عضو مجلس النواب أن هناك دورًا كبيرًا يقع على شرطة النقل والمواصلات التي تسمح بمرور الباعة والشحاذين للوصول لعربات المترو، في الوقت الذي يقف فيه أفراد شركة الأمن لمراقبة الحالة الأمنية ومنع التسلسل بين ماكينات المرور للركاب.وشدد البرلماني على ضرورة تدخل وزير النقل ورئيس شركة المترو للحد من تلك الظاهرة، والتي أصبحت تمثل خطرًا على الركاب ومستقلي القطارات.