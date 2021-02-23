محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفي المبرة للتأمين الصحي، واطمئن على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.وتفقد المحافظ شبكات الأكسجين بالمستشفى، وقسم خزانات وشبكات الأكسجين وتابع اعمال التطوير بالشبكات واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الاكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات واطمئن على توفر كميات تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتاجات بصفة مستمرة.وشدد المحافظ،على ارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمستشفى والمترددين عليها وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقا للقانون وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة المرضى كما تفقد بعض أقسام المستشفى واستمع إلى شرح من نائب مدير المستشفى لسير العمل والتعامل مع المرضى وخاصة مرضى الحالات الحرجة والطوارئ وحالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أوعزلهم منزليًا وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وشاهد المحافظ اجراءات التعقيم والتطهير داخل المستشفى.