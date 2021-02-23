الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات ينتقد فوضى مواعيد التطعيم

طالب الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات (بيتكوم) بتحسين واضح في إدارة حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا.وقال رئيس الاتحاد، أخيم بيرج، اليوم الثلاثاء: "هذه الفوضى في مواعيد التطعيم غير لائقة على الإطلاق بدولة فائقة التقنيات مثل ألمانيا".وذكر بيرج أن استطلاع أجراه الاتحاد أظهر أن الطريق للحصول على موعد للتطعيم صعب للغاية، حيث ذكر 29% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم حاولوا الحصول على موعد لتلقي لقاح كورونا لأنفسهم أو لشخص آخر، لكنهم اضطروا إلى إعادة المحاولة حوالي 50 مرة أو أكثر.كما أظهر الاستطلاع أن 37% من الألمان اضطروا لتكرار المحاولة بين 25 و50 مرة، بينما اضطر 14% فقط لتكرارها لـ15 مرة أو أقل حتى حصلوا على موعد.