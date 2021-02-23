الحجرف يستقبل المبعوث الأممي لليمن في الرياض

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، والتي تمارس أعمالها من عدن رغم كل التحديات.جاء ذلك خلال اجتماع الحجرف، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.وخلال اللقاء، استعرض الحجرف، جهود المبعوث الأممي مارتين جريفيث، والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه.كما أكد الجانبان، أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية لوقف هجومها على مأرب واستهداف المدنيين والمخيمات، وكذلك ضرورة السماح للفريق الفني بفحص ناقلة النفط صافر تفاديًا لكارثة اقتصادية وبيئية وشيكة.كما استعرض الجانبان جهود دعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.