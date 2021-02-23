أكشنار تُهاجم أردوغان: الأمة التي طالت معاناتها سترسلك إلى المنزل لا الفضاء

هاجمت المرأة الحديدية رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بسبب سياسته الخاطئة في إدارة الدولة وابتعاده عن هموم ومشاكل المواطنين.وقالت أكشنار:«ليكن بعلمك، إذا وصلت السير بهذه الطريقة، فهذه الأمة التي طالت معاناتها لن ترسلك إلى القمر بل سترسلك إلى المنزل من خلال صناديق الاقتراع».وكان أردوغان قد زعم أن بلاده ستصل للقمر في عام 2023، حيث أفاد بأن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر في 2023، مشيرًا إلى أن تركيا تنتقل بقوة إلى أعلى المستويات بالسباق العالمي في الفضاء، على الرغم من انهيار الاحوال الاقتصادية التركية.وأضافت ميرال أكشنار في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، موجهة حديثها للرئيس أردوغان، قائلة: «عندما يتعلق الأمر بالأمة، يبدون وكأن عقربًا يدخل جيب أردوغان، إنهم يوزعون من أموال المحتاجين بلا خجل، حقًا وأسفاه، هذه جريمة».