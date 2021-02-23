محافظ سوهاج يكرم لاعبي نادي الإيمان لحصد بطولة ألعاب القوى

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 16 من لاعبي نادي الإيمان للمعاقين والجهاز الفني للفوز بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للإعاقات الذهنية، والإعاقات الحركية.حضر التكريم محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، مراد حمدي رئيس مجلس إدارة نادي الإيمان، الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة، ومحمد أبو العجب مسئول شئون الإعاقة.ومنح المحافظ شهادات تقدير، ومكافآت مالية لعدد 10 لاعبين، تقديرا لتفوقهم منهم" 7 لاعبين إعاقات حركية عمومي حققوا 5 ميداليات في المركز الأول رمي الرمح، قذف القرص، دفع الجلة، و4 ميداليات في المركز الثاني، و2 ميدالية في المركز الثالث جمهورية، و3 لاعبين إعاقات ذهنية حققوا ميدالية في المركز الثاني، و3 ميداليات في المركز الثالث جمهورية في الوثب الطويل ودفع الجلة،، كما كرم المحافظ رئيس مجلس إدارة النادي، و6 من الجهاز الفني للفريق.