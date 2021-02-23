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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ألفت ميشيل لـ «هذا الصباح»: نفسي تامر حسني يسمع عزفي على الكمان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:41 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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قالت العازفة ألفت ميشيل، إن العزف على الكمان صعب وبدأت رحلتها منذ 5 سنوات، ولأن الكمان هو أقرب شئ لصوت الإنسان البشري وهو ما جعلها تحب العزف عليه.

و أضافت العازفة في حوارها إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الكمان بحاجة إلى مجهود عصبي كبير، ومجهود جسدي وتمرينات كثيرة، متابعةً أنه يجب المذاكرة على الكمان 9 ساعات يوميًا، وتمنت أن يسمع تامر حسني عزفها لأنها أمنيتها منذ بدأت العزف على الكمان.

وتابعت " ألفت" أن كل مرة تعزف على الكمان يكون هناك إحساسا مختلفا لأن الأمر له علاقة بالأذن وليس كما النوتة المقروءة، مشيرةً إلى أن العزف على الكمان بالنسبة لها أسهل من النوتة، وكشفت أنها دخلت معهد الموسيقى بعد أن أخذت العزف على الكمان كهواية لها، متابعة أن مذاكرة "الكمنجة" مملة ولا يوجد بها لحن، ولكنها تجعل الشخص "أشطر" وينفذ تدريبات مستمرة، متابعة أن حلمها هو أن يكون عزف الكمان جزء منها لأنها تشعر بدونها أنها ليست على طبيعتها.

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