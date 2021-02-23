يجوب المحافظات منذ 20 عامًا.. «عم أحمد» طرده أبناؤه فلجأ إلى الشارع

لم يكن "عم أحمد" ذو الـ 58 ربيعا، يعلم أن أبناءه سيكونوا يوما ما مصدرا لتعبه وشقائه بدلا من أن يكونوا مصدرا لراحته، ولكنه سرعان ما أدرك الوضع وماوصل إليه أبناؤه الثلاثة من عقوق، فهرب منهم للشارع بعد أن ضربوه وطرده من منزله لكي يتزوجوا فيه.وتسرد ميادة مصطفى، العضوة بمؤسسة الهلال الأحمر وعضو فريق إغاثة محافظة كفر الشيخ، ماحدث مع "عم أحمد" منذ العثور عليه في أحد شوارع المحافظة قائلة: إنه يدعى "أحمد محمود محمد عيد من محافظة بني سويف ولديه 3 أبناء ذكور وكان لديه منزل يقطن فيه مع أبنائه، ولكن سرعان ما تبدل الحال وبدأ أولاده في الاعتداء عليه وطرده من المنزل منذ ما يقرب من 20 عاما، ومن وقتها لجأ الشارع وظل يجوب المحافظات حتى استقر في شوارع كفر الشيخ.وأضافت ميادة لـ "الدستور"، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بالاهتمام بحالة "عم أحمد" وقام بتوفير سيارة خاصة لنقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة الجيزة وتقديم كافة أوجه الرعاية له.