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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: استكمال تشطيبات مجمع المواقف استعدادا لتشغيله

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:38 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء أنه في إطار الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل مجمع المواقف (الميناء البرى الجديد )، يتم حاليا استكمال التشطيبات النهائية لمجمع المواقف الجديد، وأيضا تركيب صناديق القمامة والتأكيد على إعادة تدوير المخلفات والاهتمام بتحقيق أفضل مستوى من النظافة حفاظا على الشكل الحضاري للميناء البرى الجديد.

وأعلن محافظ بورسعيد أنه يجري الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت حتى يتم تشغيل الميناء البرى الجديد، وانتقال جميع وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الموقف الجديد، لافتا أن الميناء البرى الجديد يعد نقلة حضارية بحي الضواحي.

وأوضح " الغضبان" أن المجمع يمثل واجهة بورسعيد الحضارية أمام زائريها من المحافظات الأخرى، حيث جرى تصميمه على أعلى مستوى ويحتوى على أفضل نظم المراقبة والأمان، ويمنع الازدحام والتكدس، بالإضافة إلى أن المحافظة قامت برفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالميناء البرى الجديد، باعتبارها امتدادا لمحور 30 يونيه وستصبح اكبر محور في بورسعيد مع بدء تشغيل الموقف الجديد.

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