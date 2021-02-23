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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

غواصون متطوعون: تعكر المياه والرياح تصعب انتشال غرقى بحيرة مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:38 م
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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بأنفاس مضطربة، وعيون دامعة مرتقبة عملية انتشال باقي جثامين غرقى مركب بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية ببرج العرب، في ظل نوة شتوية قاسية شديدة الامطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة، فيما تواصلت الجهود منذ مساء الأمس حتى الآن من هيئة الإنقاذ النهري والغطاسين المتطوعين في محاولة انتشال باقي الجثامين الغارقة.

"الدستور" تواجدت بموقع الحادث برفقة الغطاسين المشاركين في عمليات البحث وأهالي الغرقى، وقال الكابتن إيهاب المالحي، مسؤول فريق الغطاسين المتطوعين إنه تم تحريك 3 سيارات محملين بالغواصين المتطوعين للتوجه إلى موقع حادث غرق مركب بحيرة مريوط، والتي غرقت بمنطقة الهواري بنطاق برج العرب، لمساعدة المجموعة الموجودة بالموقع من غواصي الخير وقوات الإنقاذ النهري، وفرق البحث، ومازال البحث جاريا عن باقي المفقودين.

من جهته أفاد الدكتور رأفت حمزة، أحد الغطاسين المتطوعين، في تصريح لـ "الدستور" أن طبيعة المنطقة محل حادث الغرق من عمق 3 إلى 7 أمتار، وحدود الغرق يبعد عن الشاطئ بمسافة 400 متر، والمياه تعرضت للعكارة وعدم صفو رؤيتها بسبب محاولات البحث عن الجثامين.

فيما قال هادي غازي، أحد الغطاسين المتطوعين أن حالة مياه البحيرة صعبة للغاية وشديده البرودة، وسريعة الرياح وهي عوامل صعبة تواجهنا اثناء محاولات البحث عن الجثامين الغارقة.

من جانبه صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الحادث نتج عنه حتي الآن 9 حالات وفيات، و5 مصابين، و2 ناجين وجاري البحث عن مفقودين، لافتًا أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.

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