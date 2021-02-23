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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار العمل في تطوير الطرق بطول 1200 كيلومتر بالوادي الجديد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:37 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باستمرار العمل في رفع كفاءة وتطوير طريق "الداخلة - العوينات" وا"لواحات - الفرافرة" بطول 1200 كيلومتر.

وحصلت المحافظة على قدر كبير من عمليات وتطوير ورفع كفاءة أكبر شبكات الطرق القومية بواقع إجمالي المساحات المنفذه لربط المدن البعيدة بمحور التنمية والمناطق الإستثمارية الواعدة أبرزها طريق العوينات بطول 375 كيلومتر، والداخلة، والواحات - الفرافرة، في سابقة هي الأولي من نوعها على مدار السنوات الماضية بلغت 1200 كيلومتر يجري العمل على تطويرها ورفع كفاءتها والتي من المقرر تسليمها شهر مارس وبنهاية 2021

وأضاف الزملوط أن المراكز الخمس رغم بعد المسافات بين المراكز شهظت العديد من الإنجازات في مختلف الإستثمارات وتطوير البنية التحتية لدعم المشروعات والخدمات.

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