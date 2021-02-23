أبوالعلا: العلاقات بين مصر وأمريكا استراتيجية

أكد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية، مع سيادة كل طرف دون التدخل في أي من شئون بعضها البعض الداخلية.وقال أبوالعلا، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل فيما يدعم أمنها القومي، حيث التحديث المتواصل للأجهزة الأمنية والعسكرية ورفع الكفاءة القتالية وتنويع مصادر السلاح، ما يحقق تطلعات المواطنين في حق الاستقرار وتفعيل التنمية على أرض الواقع.