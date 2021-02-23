«مكالمة» تكشف لغز مقتل طالبة بالثانوية في المنوفية

تمكنت مباحث قويسنا بقيادة القدم أحمد شمس رئيس المباحث وفريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، بقيادة العميد عبد الله جلال، من كشف لغز العثور على جثة "ن، م" 17 عاما، طالبة في الصف الثالث الثانوي بمنطقة زراعية بقرية ميت برة.وأكدت المصادر الأمنية تمكن وحدة مباحث مركز قويسنا، برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث المركز، من القبض على المتهم بقتل طالبة الثانوية، وذلك بعد إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، عقب توافر المعلومات التي أكدتها الأدلة وتعقب خط سير المتهم والضحية بكاميرات المراقبة، وتأكد قيام المتهم بإجراء مكالمات مع الطالبة قبل وقوع جريمة القتل.وبعد استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهم، وبمواجهته بالأدلة والتحريات، اعترف بقيامة بقتل طالبة الثانوية، تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.