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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنيا»: تحرير 86 محضرا لصيدليات ومنشآت غذائية مخالفة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:35 م
صحة المنيا
صحة المنيا
المنيا ـ على حسين
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نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الصحية والغذائية والصيدليات ومخازن الأدوية، بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تكوين فرق من إدارات التفتيش الصيدلي، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وذلك للمرور يوميًا بالفترة المسائية على المنشآت الطبية، والصيدلية والمنشآت الغذائية، بجميع مدن ومراكز المحافظة، أسفرت الحملات عن تحرير 34 محضر لصيدليات مخالفة، تنوعت ما بين (عدم وجود مدير، وجود أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي، وجود ادوية مخدرة وغير مسجلة بالدفاتر)، كما تم ضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وتحرير 52 محضر لمنشآت غذائية مخالفة، وتنوعت المحاضر ما بين (عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة)، كما تم إعدام 233 كيلو أغذية مختلفة، و30 لتر زيت طعام لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وسحب 98 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز كافة المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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