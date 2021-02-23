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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الخليجي» يدعو إيران للتخلي عن سلوكها وعدم التدخل في شؤونه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:35 م
الدكتور نايف الحجرف
الدكتور نايف الحجرف
نيفين أشرف
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طالب الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بضرورة مشاركة المجلس في أية مفاوضات تتعلق بأمن واستقرار المنطقة فيما يخص الملف النووي الإيراني، مؤكدًا إيمان مجلس التعاون بالأمن والاستقرار وتعزيز جهود التنمية في المنطقة، فيما دعا إيران إلى التخلي عن سلوكها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الرياض، والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في الرياض.

وجدد "الحجرف"، حرص مجلس التعاون على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوربي من خلال استئناف مفاوضات التجارة الحرة، مؤكدًا حرص دول المجلس على الدفع بمسار المفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون بين الطرفين في باقي المجالات العلمية والصحية والثقافية والتواصل الاجتماعي.

وأكد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون ودعم العلاقات المتميزة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لخدمة الأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية ومواجهة التحديات واغتنام الفرص المشتركة في كافة المجالات، معربًا عن تقديره لسفراء الاتحاد الأوروبي على دعمهم وجهودهم لخدمة العلاقات بين الطرفين.

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