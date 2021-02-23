إحالة 4 أسسوا منظمة لتهريب المهاجرين لتركيا للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتأسيس منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين إلى تركيا.وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين المهربين، ويتولى الرابع توفير تأشيرات السفر للمهاجرين المهربين، ويتولى الثاني والثالث إيواء المهربين بدولة تركيا لتسهيل جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ80 ألف جنيه للمهاجر الواحد.كما ارتكب المتهمون جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المواطن "إ. ح. ع. ك"، بطريق غير مشروع إلى دولة اليونان عبر دولة تركيا، إلا أنه أوقفت جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجر والمتهم الرابع، حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.