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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع البرنامج التدريبي لميسري المدارس المجتمعية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:32 م
عاطف سلامة
عاطف سلامة
ياسمين شعيب
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أجرى عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح يرافقه عماد الدين محمد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بالوزارة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لقاعات مدرسة الشهيد المعناوي الاعدادية بنين وسط مدينة مرسي مطروح.

جاء ذلك لرصد وتقييم سير فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات الحاسب الالى لميسرى التعليم المجتمعى والذي يأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالوزارة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وهيئة اليونسيف.

وأكد وكيل تعليم مطروح للمتدربين علي ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من فعاليات البرنامج التدريبي لضمان التعامل الأمثل مع أجهزة الكمبيوتر وصقل مهاراتهم الإلكترونية واستعياب التقنيات الحديثة بما يعود بالنفع والفائدة علي العملية التعليمية بمدارس التعليم المجتمعي.

وأشار إلي أن هذه النوعية الفريدة من التعليم تشهد اهتمامًا متعاظما من الدولة لضمان حق أبناء المناطق الصحراوية مترامية الأطراف في الحصول علي منتج تعليمي جيد مماثل لأقرانهم في المدارس العامة.

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