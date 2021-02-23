طب بنها: تخريج الدفعة الـ 34 بنسبة نجاح 100%

أعلن الدكتور محمد جودة، وكيل كلية الطب البشري بجامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، تخريج الدفعة رقم 34 من خريجي كلية الطب البشري من الفرقة السادسة بالكلية بنسبة نجاح 100%، موضحا أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 549 طالبا واعتذار 4 طلاب عن دخول الامتحانات.و تقدم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في الجهد المبذول لإخراج النتيجة في وقت قياسي، من خلال التصحيح الإلكتروني من الأقسام العلمية و"الكنترول" والفريق الإداري بالكلية الذين عملوا ليل ونهار لتخريج الطلاب في موعدهم، مع زملائهم بكليات الطب الأخرى برغم ظروف الجائحة.وأشاد "جودة"، بدعم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعميد الكلية في التغلب على تحديات تأجيل الامتحانات، ووجه التهنئة للطلاب وتمنى لهم مرحلة جديدة من حياتهم العملية كلها نجاح وتوفيق.