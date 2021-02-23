رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طب بنها: تخريج الدفعة الـ 34 بنسبة نجاح 100%

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:32 م
الدكتور محمد جودة
الدكتور محمد جودة
كتب صلاح حسنى
طباعة
أعلن الدكتور محمد جودة، وكيل كلية الطب البشري بجامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، تخريج الدفعة رقم 34 من خريجي كلية الطب البشري من الفرقة السادسة بالكلية بنسبة نجاح 100%، موضحا أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 549 طالبا واعتذار 4 طلاب عن دخول الامتحانات.

و تقدم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في الجهد المبذول لإخراج النتيجة في وقت قياسي، من خلال التصحيح الإلكتروني من الأقسام العلمية و"الكنترول" والفريق الإداري بالكلية الذين عملوا ليل ونهار لتخريج الطلاب في موعدهم، مع زملائهم بكليات الطب الأخرى برغم ظروف الجائحة.

وأشاد "جودة"، بدعم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعميد الكلية في التغلب على تحديات تأجيل الامتحانات، ووجه التهنئة للطلاب وتمنى لهم مرحلة جديدة من حياتهم العملية كلها نجاح وتوفيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

عبر 40 مركزا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

الصور

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي

الأكثر قراءة

عبر 40 مركزا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامي

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»

«التفكير النقدي» أحدث إصدارات هيئة الكتاب