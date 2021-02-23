غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

سيطرت حالة من الحزن سيطرت على الأهالي بالإسكندرية، بعد غرق عائلة كاملة في مركب صيد بمريوط، ومن بينهم الضحايا أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ 10 سنوات.بدأت القصة، أمس الإثنين، عندما استقل مجموعة من الأشخاص مركب صيد ببحيرة مريوط - بينهم أسرة كاملة - وتعرضهم للغرق؛ بسبب عدم الرؤية الجيدة لسوء الأحوال الجوية، عدم الرؤية واصطدم بجسر وانقلب مع زيادة سرعة الرياح.وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 9 جثامين و5 مصابين، واثنين ناجين، وما زال البحث جارٍ عن آخرين كانواعلى متن المركب، والضحايا بينهم سيدات وأطفال تتراوح أعمارهم من ستة أشهر إلى 9 سنوات، وتم علاج المصابين وخروجهم وتم تحويل طفل يبلغ من العمر 4 سنواتإلى مستشفى آخر لتلقي العلاج.وقال هشام عبد الجليل الشوبكي، أحد الغواصين، إن المركب خاص بعائلة «مطيريد» بالإسكندرية، والحمل كان يزيد عن العدد المصرح به، ما أدى إلى حدوث حالة عدم اتزان في المياه، والغرق.وأضاف «الشوبكي»، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أنه فريق إنقاذ من «غواصين الخير»، ساعد في انتشال جثث العائلة التي كانت على متن مركب مريوط، مشيرًا إلى أنه جارٍ البحث عن الباقين، وأن سوء الأحوال الجوية يصعب عملية البحث.وكتب أحد أقارب الضحايا منشور قال فيه: «توفي الي رحمة الله أمي وأخواتي وأولاد عمي في حادث مركب مريوط » وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه داعين له بالصبر ولهم بالرحمة والمغفرة.