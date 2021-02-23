ماليزيا تُعزز الرقابة على الحدود الأندونيسية لمنع تفشي كورونا

أعلنت القوات المسلحة البرية الماليزية تعزيز الرقابة على حدود الماليزية- الأندونيسية في ولاية ساراواك الماليزية، إضافة إلى أربع نقاط رقابية جديدة سيتم تفعيلها في أغسطس المقبل.وقال قائد القوات البرية الماليزية زامروز بن محمد زين- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن زيادة المعدات العسكرية قادرة على تعزيز حضور القوات الماليزية بماليزيا الشرقية -لا سيما ولاية ساراواك-؛ وذلك في عمليات الرقابة على حدود البلدين بتلك الولاية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضح أن المعدات مثل المركبات ذات الدفع الرباعي، والمركبات والدراجات النارية المخصصة للطرق الوعرة، تساعد على تسهيل أعمال الرقابة، إضافة إلى تسريع التنقل في المناطق الحدودية التي يصعب الوصول إليها، مضيفا "وبنشر هذه المركبات في النقاط الأمنية فيمكن لجيشنا أداء واجباتهم على نحو أفضل وأكثر كفاءة من حيث الحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين وعملية التهريب".