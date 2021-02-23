التفاصيل الكاملة لحركة تكليف الأطباء بالمحافظات

كشف منشور صادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لكوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية والتى شملت أكثر من ألفى كادر مطلع العام الجارى 2021.وأوضح التنظيم والإدارة، أن حركة التكليف الأخيرة شملت 2148 من الكوادر الطبية على مستوى 38 جهة إدارية لسد العجز فى بعض التخصصات، وتركز العدد الأكبر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بنحو 895 كادرا، يليها مديرية الشئون الصحية بأسيوط بعدد 406 كوادر، ثم مديرية الشئون الصحية بالدقهلية 376 كادرا.كما شملت الحركة تكليف 141 كادرا بمستشفى بنى سويف الجامعى، 87 كادرا بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، 79 كادرا بمديرية الشئون الصحية بدمياط، 39 كادرا بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، 18 كادرا بمستشفى الشيخ زايد التخصصى، 16 بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها.