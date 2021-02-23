ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

أعلن وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية سيف الدين عبدالله، أن بلاده ستفتتح معمل اختبارات الأمن السيبراني لشبكة الجيل الخامس (5 جي) والأول من نوعه في منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) بإشراف وكالة الأمن السيبراني الوطني.وقال سيف الدين عبد الله، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما)الماليزية، اليوم الثلاثاء إن معمل الاختبارات سيكون نموذجًا شاملًا للأمن السيبراني ويتضمن عددًا من السيناريوهات ويوفر خدمات تطبيقات الهاتف المحمول وتقييم الأجهزة الإلكترونية.وأضاف أن المعمل يشتمل على نظام شامل لشبكة (5 جي) يتكون من عدة الأنظمة التقنية مثل سبل الحصول على شبكة الوصول اللاسلكي للشبكة، وتطبيقات الحوسبة السحابية".تابع: "الحكومة الماليزية ترى المسائل المتعلقة بالإنترنت، والاتصالات، والبيانات، وبناء القدرات، والأعمال التجارية الإلكترونية، والأمن السيبراني من خلال نهج شامل وهو من منصة وطنية مثل الأجندة الوطنية الرقمية، ومجلس الاقتصاد الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة برئاسة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين".