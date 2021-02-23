«إنكارناثيون أريناس» ضيف معهد ثربانتس الإسباني..غدا

ينظم المركز الثقافي الإسباني "ثربانتس" ضمن سلسلة "لقاءات في الحديقة" لقاء مع الشاعرة الإسبانية "إنكارناثيون سانشيث أريناس" وذلك يوم غد الأربعاء 24 فبراير، في تمام الرابعة عصرًا عبر تطبيق زوم.إنكارناثيون سانشيث أريناس الشاعرة مهتمة بالأدب العربي ومديرة المجلة الإلكترونية "بينيلوبي: التطور التاريخي والأدبي منذ العصور القديمة" والتي سوف تتحدث عن بداية المجلة والرحلة التي أوصلتها إلى ضمها لديالنت وإلى المكتبة الإلكترونية ميجيل دي ثربانتس. وكيفية الحصول على موطئ قدم في مجال النشر الأدبي في العالم الافتراضي والتوصيات الفنية وأيضًا الأدبية للقيام بمشروع مماثل.