العراق: القبض على 4 متهمين بقضايا إرهاب في الأنبار

أعلنت الشرطة العراقية عن إلقاء القبض على 4 متهمين بقضايا إرهاب في محافظة (الأنبار).وذكرت قيادة شرطة الأنبارـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاءـ أنه تم القاء القبض على 3 من المتهمين في قضاء هيت منطقة الجمعية وحي المعلمين، أما الرابع فتم اعتقاله في مدينة الفلوجة منطقة حي الشهداء.وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت أمس الإثنين عن مقتل 7 إرهابيين من تنظيم داعش في ضربات جوية استهدفت مواقع للتنظيم في كركوك.