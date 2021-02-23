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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بناء على قرار «التعليم».. المدرسة الأسقفية تستعد لبدء الامتحانات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:27 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
مونيكا جرجس
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تستعد المدرسة الأسقفية بمنوف بمحافظة المنوفية، والتابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لإتمام امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية وذلك بتطبيق إجراءات احترازية مشددة، تتضمن تعقيم المدرسة بالكامل عن طريق استخدام جهاز متخصص، وتوفير جهاز كشف الحرارة على أبواب المدرسة وداخل الأوتوبيسات الخاصة بنقل الطلاب، وتوفير المطهرات داخل دورات المياه وفي الطرقات وجميع اللجان والإدارة لا سيما تجهيز العيادة المدرسية بكل المستلزمات الطبية.

من جانبه قال مجدي أبو السعد، مدير المدرسة في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية، من المقرر ألا يزيد عدد الطلبة داخل  لجان الامتحانات عن 15 طالبا والتأكيد على مصادر التهوية المناسبة داخل كل فصل، بالإضافة إلى تجهيز "الكنترول" وجهاز المراقبة علي الامتحانات حسب تعليمات الوزارة، مضيفا أن ذلك بناء قرار وزارة التربية والتعليم سوف يتم أداء الامتحانات الموحدة لكل صف بداية من الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري للصف الرابع الابتدائي، على أن تنتهى الامتحانات في السابع من شهر مارس المقبل للصف الثالث الإعدادي.

و المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ 14 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

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