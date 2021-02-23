انهار منزلهم.. أسرة أسوانية تحتمي من البرد بـ«غرفة وستارة» (فيديو)

يعيش محمد الحبيب حازم، البالغ من العمر 47 عامًا برفقة زوجته وأطفاله الأربعة ووالدته ووالدة زوجته، في غرفة واحدة بعد انهيار نصف الغرف بمنزلهم القديم الكائن بمنطقة الحكروب في مدينة أسوان والذي ورثه عن والده، يحتمون من برد الشتاء بستارة من القماش في المكان الوحيد الذي ينامون ويقضون يومهم بالكامل فيه.يقول محمد الحبيب، إنه يعمل سائقًا بقاعدة الجراد بأسوان، وأن المنزل الذي يعيش فيه ترجع ملكيته لوالده المتوفى، وبعد وفاته ورثه هو وأشقاءه ويعيش فيه منذ الصغر ولم يتركه، حتى أنه بعدما تزوج رافقته زوجته وأنجب به أطفاله الأربعة، ولكن نظرًا لأن المنزل قديم تجاوز تاريخ إنشائه المائة عام وحوائطه متهالكة تعرض جزء منه للانهيار، وتحطم الأثاث المنزلي تحت الأنقاض حتى أنهم فقدوا جزء من ملابسهم ليعيشوا على هذه الحال منذ حوالي شهر ونصف.وأضاف لـ'' الدستور'' أن العناية الإلهية أنقذت ابنته الصغرى بعد سقوط حوائط الغرفة أثناء تواجدها بها، لافتا إلى أنه استنجد بحي شرق المدينة وقدم شكوى لمعاينة المنزل وإيجاد حل نظرًا لظروفه الاجتماعية التي لا تسمح له باستئجار منزل آخر أو بناء المنزل.بينما استكملت زوجته، أن المنزل مكون من 5 غرف وأن الانهيار وقع في الجزء الداخلي للمنزل بالكاملوالخاص بها هي وزوجها، مضيفة أنه نظرًا للطقس البارد يتعرض أبناءها للمرض المستمر.وناشدت الأسرة المسئولين وعلى رأسهم محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لإيجاد حل لهم وبناء المنزل أو توفير أي مسكن آخر لهم حتى يحتموا به من برد الشتاء وللحفاظ على أرواحهم، حيث إن الطقس بارد جدًا ما يساهم في تعرض أبناءهم الصغار للإصابة بدور البرد بشكل مستمر، بجانب أن لديهم طفلة صغير تعاني من الحساسية، بالإضافة إلى أن حوائط المنزل قديمة جدًا وباقي الغرف معرضة للانهيار في أي وقت ما يهدد حياتهم بالخطر طوال فترة إقامتهم به.