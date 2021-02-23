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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تتطلع لوضع إطار مستقبلي للتعاون مع «الوطنية للإعلام»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:26 م
السفير أحمد رشيد
السفير أحمد رشيد خطابي
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أعرب السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، عن تطلع الجامعة العربية لوضع إطار مستقبلي للتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء ذلك في بيان صدر عن جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حول لقاء خطابي مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال خطابي، إن هذا الإطار المستقبلي للتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام يأتي في سياق التوجهات الرامية إلى توسيع وتكثيف التفاعل مع مختلف الأجهزة العربية المماثلة بما يسهم في ترسيخ الدور الحيوي للإعلام بكل روافده في تحقيق تجاوب أعمق مع الانشغالات المجتمعية للمواطن العربي بما فيها على الخصوص تأهيل وتدعيم الشباب في ظل ضغوط الوضع الاستثنائي الناجم عن جائحة "كورونا".

وذكر البيان أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عرض صلاحيات ومهام الهيئة ذات الصلة بإدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة لضمان الالتزام بالحيادية والمهنية.

كما استعرض زين -خلال اللقاء- خطط وبرامج العمل الهادفة إلى تكريس تنوع المشهد الإعلامي الوطني على مختلف المستويات، فضلا عن الجهود المبذولة لتثمين الموروث الحضاري والثقافي والفني.

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