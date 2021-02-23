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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي: تجمعنا نظرة مشتركة تجاه مختلف القضايا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:25 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، اليوم، أهمية العلاقات الثنائية بينهما وعمق هذه العلاقة استنادًا إلى ما يجمع الطرفين من نظرة مشتركة وتفاهم وتعاون تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى الرياض، والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في الرياض.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء على الثوابت التي ترتكز عليها مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ التطرف والإرهاب والعنف.

كما أكد على مساهمات مجلس التعاون مع المجتمع الدولي، في دعم جهود التنمية والمساهمة الإيجابية لتقديم الدعم والمساعدة للدول المحتاجة.

واستعرض الحجرف، العلاقات الخليجية - الأوروبية واصفًا إياها بعلاقة الثقة والاحترام المتبادل، مشددًا على ما يوليه مجلس التعاون من اهتمام ورغبة نحو تطوير هذه العلاقة وتعزيزها لخدمة المصالح المشتركة للطرفين والارتقاء بها في كافة المجالات.

وتطرق الحجرف، إلى مخرجات القمة الخليجية التي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، مؤكدًا أنها بداية مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون، ترتكز على المنجزات وتبني للمستقبل وتواجه التحديات بكل ثبات وقوة.

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