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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصة صورة لـ «هيكل» أثناء تغطيته أحداث حرب فلسطين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:14 م
حرب فلسطين
حرب فلسطين
آلاء حسن
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كان الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل بمثابة "شاهد حق" على حرب فلسطين، فقد خاص مغامرة كبيرة أثناء تغطيته للأحداث، إذ كان يعمل حينها بمؤسسة "أخبار اليوم"، وذهب إلى فلسطين قبل دخول مصر حرب فلسطين بحوالي شهرين، وبحسب الكاتب محمود صلاح في كتابه "حرب فلسطين في مذكرات جمال عبد الناصر يوميات محمد حسنين هيكل"، فإن الأحداث هناك كانت ساخنة وفي طريقها للانفجار، وكانت العصابات الصهيونية الإرهابية قد بدأت تنفذ بالسلاح مخططها لإرهاب الفلسطينيين العزل البسطاء، وطردهم من قراهم والاستيلاء على هذه القرى والمدن الفلسطينية واحدة بعد الأخرى.

ومنذ يومه الأول لسفر هيكل في هذه المهمة الصحفية الخطيرة؛ بدأ يرسل إلى أخبار اليوم تحقيقاته الصحفية المثيرة عما يحدث على أرض فلسطين، وكان لهذه التحقيقات أبلغ الأثر على الرأي العام المصري، رغم أن الصحافة حينها كانت تحت الرقابة، وبعد مرور 5 سنوات على حرب فلسطين استطاع هيكل أن يسجل يومياته عن حرب فلسطين بلا رقيب أو رقابة، ومضى بأسلوبه الأقرب إلى ريشة فنان موهوب في رسم أدق التفاصيل الصغيرة، يروي ذكريات عن حرب فلسطين، موضحا أن اليهود اتبعوا في هذه الحرب أسلوبا أخرجته الحرب العالمية الأخيرة من أساليبها، وما أشبه ما حدث في فلسطين بما حدث في فرنسا، الضربات السريعة القوية، والطابور الخامس، وسيول المهاجرين الذين يتدفقون نحو الحدود، ويتدافعون في الطرقات، كل منهم يعمل فوق طاقته لإنقاذ ما تبقى له في الحياة، وكل منهم له قصة يرويها، قصة مليئة بالخوف والرعب، وكان كل ما يروعه حينها أن الجبهة العربية كانت في حالة انهيار كامل، وكانت مسئولية هذه الجبهة مشتتة موزعة.

وفي هذه الصورة التي حصلنا عليها من موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" التقطت لهيكل أثناء تغطيته لحرب فلسطين 1948، برفقة المصور محمد يوسف، ويتوسطهما أحمد عبد العزيز، ويعد هيكل هو الصحفي العربي الوحيد الذي كشف أسرار حرب فلسطين، ليس فقط أثناء وبعد هذه الحرب، بل قبيل وقوعها أيضا، وقد لا تكون حرب فلسطين أكثر الحروب والأحداث العالمية التي شهدها هيكل من ناحية الإثارة، لكنها بكل تأكيد كانت أهم هذه الأحداث.

وبحسب كتاب "حرب فلسطين"؛ فإن هيكل استطاع أن يحقق سبقا صحفيا خطيرا عندما كشف محاولات التسليح اليهودية السرية، وشحنات الأسلحة والمهاجرين اليهود، التي كانت تدخل فلسطين عبر البحر في سرية تامة، وكيف أن اليهود كانوا على استعداد تام لكل شيء في اليوم الموعود يوم 15 مايو 1948، وكانوا يدركون أنها أهم معاركهم المصيرية، وأنهم جاهزون تماما لها.

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