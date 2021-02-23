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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دراسة سويسرية: الصين سوف تقود الوجهات السياحية في الانتعاش

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:23 م
السياحة في الصين
السياحة في الصين
فاتن غلاب
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كشفت الدراسة التي قامت بها وكالة الأبحاث السويسرية m1nd-set والتي أجرت مئات من الدراسات البحثية النوعية والكمية حول العالم، أن الصين ستشهد زيادة بنسبة تزيد عن 200% في عدد المغادرين الدوليين في عام 2021، لتصل إلى ما يقرب من 30 مليون مغادر دولي، ومن المتوقع أن تعود مستويات ما قبل COVID-19 بحلول عام 2023 مع توقع وصول حركة المرور الصادرة إلى 88 مليون مغادر.

وأوضحت الدراسة التي تركز على الصين، من خلال رؤى المتسوقين أنه في ضوء ثقة المستهلك والتغيرات السلوكية للمتسوقين ورغبة المستهلك الصيني في السفر، فإن عام 2021 سيشكل بداية عودة قوية إلى النمو في قطاع السفر في الصين.

ووفقا للدراسة ستشهد الصين زيادة بنسبة تزيد عن 200% في الرحلات الدولية في عام 2021 لتصل إلى حوالي 30 مليون مغادرة دولية، ومن المتوقع أن تعود مستويات ما قبل COVID-19 بحلول عام 2023 مع توقع وصول حركة المرور الصادرة (السفر) إلى 88 مليونا، ثم نمو بنسبة 108% في عام 2022 و44% في عام 2023.

وتأتي توقعات النمو على الرغم من قيود السفر المفروضة قبل عطلة رأس السنة الصينية التي شهدت إغلاق 28 مليون مستهلك صيني في أعقاب تفشي وباء COVID-19 في مقاطعتي Heilongjiang وHebei الشماليتين.

وتوضح أبحاث السوق الصينية أيضًا تفاصيل الملف الشخصي للمسافر الصيني، وتأثير الوباء على حياتهم اليومية، والتأثير على سلوك سفرهم.

يقول البحث إن إجراءات الاختبار والاحتواء المحسنة المصحوبة ببدء التلقيح تُظهر أنه من غير المتوقع أن يولد تفشي المرض الأخير ضربة كبيرة مثلما حدث عندما اندلع الوباء لأول مرة منذ أكثر من 12 شهرا، لقد تغيرت الاتجاهات السلوكية للمسافرين بشكل كبير في الصين منذ تفشي الوباء، ويولي المسافرون الصينيون الآن اهتمامًا أكبر بتدابير الصحة والسلامة ويمارسون قدرا أكبر من النظافة عند السفر.

كما تطرق البحث إلى تحليل تأثير لقاح COVID-19، وكيف سيؤثر على رغبة المسافر الصيني في السفر وسلوك التسوق.

وقال أكثر من نصف المسافرين الصينيين الذين تمت مقابلتهم (53%) أن دخل أسرهم قد تأثر سلبا نتيجة للوباء، وهو أقل بشكل معتدل من المتوسط العالمي البالغ 55%، مع انخفاض يتراوح بين 5% و20% مقارنة بمستويات ما قبل COVID -19 في الصين.

وأكد الدكتور سعيد البطوطي الخبير السياحي والمستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن الدراسة كشفت أيضا أن ثلث المسافرين الصينيين لن يسافروا مرة أخرى على الفور ولكن في غضون الأشهر الستة الأولى بعد رفع القيود، كما سيكون للقاح COVID-19 حتما تأثير إيجابي للغاية في الصين حيث أن 97% من المسافرين الصينيين يرغبون في تلقي اللقاح، وقال معظمهم (39%) أنهم يفضلون الحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن، ومن المرجح أن يفكر الصينيون في السفر مرة أخرى بعد تبقيهم للقاح مقارنة بنسبة 31% على المستوى العالمي.

وبحث مجموعة m1nd-set مفاده أن الاتصال هو مفتاح الانتعاش بعد COVID-19 في الصين وأن الصناعة ستحتاج إلى العمل بشكل جماعي لاستعادة ثقة المسافرين وسيكون من الضروري توفير وصول سهل إلى معلومات واضحة حول إجراءات الصحة والسلامة في المطار والتأخيرات المحتملة بسبب الإجراءات والتدابير الأمنية المعدلة.

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