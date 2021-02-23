ضبط 23 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية في أسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لاستهداف دائرة مركز شرطة ديروط.أسفرت جهودها عن ضبط 23 متهمًا بحوزتهم (5 بنادق آلية - 7 بنادق خرطوش - 5 فرد خرطوش - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - عدد من الهواتف المحمولة - مبالغ مالية).بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.