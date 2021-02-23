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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مجلة الرسالة تعيد طباعة عددها الأول

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:21 م
مجلة الرسالة
مجلة الرسالة
نضال ممدوح
طباعة
في مثل هذا اليوم من عام 1953، توقفت مجلة الرسالة عن الصدور٬ وهي من أهم الإصدارات الثقافية في مصر والعالم العربي٬ بعد مرور عشرين عام على صدورها٬ حيث صدر العدد الأول منها عام 1933 وصدر منها أكثر من ألف عدد٬ ورأس تحريرها أحمد حسن الزيات.

وعلي صفحات مجلة الرسالة أتيحت الفرصة لأعلام الفكر والثقافة والأدب للكتابة٬ وكانت بمثابة معمل لتفريخ أبرز مفكري وأدباء القرن العشرين في مصر٬ ومن بينهم: الدكتور طه حسين٬ عباس العقاد، أحمد أمين، محمد فريد أبو حديد، أحمد زكي، مصطفي عبد الرازق، مصطفى صادق الرافعي والذي جمع مقالاته التي نشرت فيها فيما بعد في كتابه "وحي القلم".

كما كانت المجلة نقطة إنطلاق أعلام الشعراء في تلك الفترة ومنهم محمود حسن إسماعيل، وأبو القاسم الشابي، وغيرهم.

وفي كتابها "قمم أدبية" تذهب مؤلفته الدكتورة نعمات أحمد فؤاد إلي أن: في يوم 15 يناير 1933 كانت آلات المطبعة تدور دورات سريعة حاسمة٬ وورائها أيد كثيرة تتلقف الصفحات المحبرة وتطويها هي الأخري في سرعة حاسمة أيضا٬ فما بلغ النهار حتي أهلت علي دنيا الأدب مجلة جديدة عربية الملامح أصيلة٬ ما أحق يوم النصف من يناير أن يسمي في تاريخ مصر "يوم الفكر"٬ ففيه ولد أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد٬ وفيه ولدت مجلة الرسالة.

وتضيف نعمات: صدر العدد الأول من الرسالة فى عشرة آلاف نسخة٬ فإذا بها تنفد عن آخرها في مصر والسودان دون أن تلحق بها الدول العربية الأخري، أشتد الطلب من سوريا والعراق علي العدد٬ ولم تستطع الأعداد التالية٬ علي غناء فيها وروعة أن تنسيهم ذكره أو تلهيهم عنه٬ فلم يجد صاحب الرسالة ندحة عن إعادة طبعه.

وطبع العدد الأول مرة ثانية فكانت فاتحة عهد٬ فأخذت الرسالة تصدر في 15000 ألف نسخة٬ ثم ارتفع الرقم إلي 20000 نسخة ثم ارتفع مرة أخري حتي وصل إلا ثلاثين ألف نسخة.

وتؤكد "فؤاد": قد يبدو هذا الرقم أمرا عاديا الآن لكنه في ذلك الوقت كان رقما قياسيا بخاصة بالنسبة إلي المجلات.

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