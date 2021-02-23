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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دعم منظومة النظافة في كفر الشيخ بـ165 صندوقا بلاستيكيا متحركا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:19 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة، وصول الدفعة الأولى من 165 صندوقا بلاستيكيًا متحركًا، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لدعم منظومة النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتسليم هذه الصناديق لعدد من المراكز لجمع المخلفات من على الأرصفة والشوارع، وبجانب مخلفات الحدائق العامة والمتنزهات لضمان النظافة المستمرة لهذه المواقع.

كما تفقد سيارة كنس الشوارع لشفط وكنس الأتربة من شوارع العاصمة، مطالبًا بضرورة توفير قطع الغيار والصيانة الدورية مع تدريب العمال القائمين لرفع درجة الوعي في تشغيلها والحفاظ عليها من سوء الاستخدام.

وأكد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة التي حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات، مثمنًا دور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في جميع المجالات وخاصة مجال النظافة.

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