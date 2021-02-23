«حماس»: أنهينا المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية

أعلنت حركة حماس عن أنها أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، والتي كانت بدايتها من قطاع غزة، وبمشاركة عشرات الآلاف، ممن لهم حق الاقتراع والترشح.وأكدت الحركة في بيان لها اليوم، أنها أجرت العملية الانتخابية في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة، أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية، وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة، وفقًا لما نقلته «دنيا الوطن».وتابعت: «اعتادت حركة حماس على مدار تاريخها إجراء انتخاباتها بشكل دوري منتظم، وسيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية، وصولًا إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة».