ضبط متهمين سائق وتاجر بربع كيلو هيروين في مدينة نصر

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق وتاجر، مقيمين بنطاق محافظة الجيزة، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة قيادة السائق وملك زوجته، بطريق الأوتوستراد دائرة القسم بكمية من مخدر الهيروين.وضبط بحوزتهما (أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250جرام - مبلغ مالي - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.