تعطل حركة الصيد واشتعال سطح عقار بسبب البرق في دمياط

شهدت محافظة دمياط، هطول أمطار ثلجية غزيرة، بعد أن شهدت المدينة موجة من الرياح الشديدة، أعقبها هطول الأمطار ضمن موجة من الطقس السيئ بدأت برياح شديدة وبعدها أمطار متقطعة، بعدها تردد دوى الرعد والبرق في سماء المحافظة ومن ثم هطلت أمطار ثلجية على شوارع المحافظة.كما تسببت حالة الطقس السيئ في توقف حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج بدمياط، حيث تتعذر تحرك رحلات الصيد بسبب سرعة الرياح الشديدة.كما نشب حريق ضخم في عقار سكنى بعزبة 6 بمدخل مدينة دمياط الجديدة، وسط حالة من الذعر لدي الاهالي حيث تسبب البرق في اشتعال النيران في سطح العقار.وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.