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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أشد انخفاض في شهر.. «بتكوين» تهوي 17% مع تنامي الشكوك بشأن التقييمات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:17 م
بتكوين
بتكوين
وكالات
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هوت بتكوين 17% اليوم الثلاثاء، لتطلق شرارة موجة بيع في شتى أسواق العملات المشفرة مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع، في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون يكونون مراكز كبيرة العملة لجني الأرباح.

وتكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى المستوى المتدني البالغ 45 ألف دولار، ونزلت بتكوين في أحدث تعاملات 11.3 بالمئة بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش.

ومدد النزول انخفاضا بنحو الخُمس من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفا و354 دولارا الذي بلغته يوم الأحد، بيد أن بتكوين ما زالت مرتفعة بنحو 60 بالمئة منذ بداية العام.

ونزل سعر إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية والتي عادة ما تتحرك بالتزامن مع بتكوين، ما يزيد عن 17 بالمئة وسجلت في أحدث تعاملات 1461 دولارا، منخفضة قرابة 30 بالمئة عن ذروة قياسية بلغتها الأسبوع الماضي.

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