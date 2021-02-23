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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال 11 شهرًا.. استيراد شاي بـ217 مليون دولار وتراجع واردات السكر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:35 م
استيراد
استيراد
أميرة ممدوح
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سجلت واردات المصريين من الشاي تراجعًا إلى حدود 216.9 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020، مقابل 249.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 32.1 مليون دولار خلال عام.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات السكر المكرر تراجعت بشكل ملحوظ لـ 30.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 108.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 78.1 مليون دولار.

يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم بلغت 63.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

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