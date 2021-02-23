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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق طبي ينقذ مسنة مصابة بأورام متشعبة في طنطا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:16 م
مركز أورام طنطا
مركز أورام طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، فى استئصال عدة أورم متشعبة بالمبايض والبطن لمريضة تبلغ من العمر 76 عامًا.

وضم الفريق الطبى الدكتور محمد عبد العال، استشاري جراحة الأورام، والدكتورأحمد النجار، أخصائي جراحة الأورام، والدكتور محمد علبية، أخصائي جراحة الأورام، والدكتور وليد إستشارى التخدير، الى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد العال، إن المريضة كانت تعانى من استسقاء شديد بالبطن، وأمراض القلب والسكر والضغط، وبإجراء التحاليل والأشعة تبين إصابتها بورم سرطانى متشعب بالمبايض والبطن.

وأضاف "عبدالعال" أن المريضة قامت بأخذ عدة جراعات كيماوى، أعقبها إجراء عملية جراحية لها استغرقت 4 ساعات، تم خلالها استئصال عدة أورام كانت متشعبة بالمبايض والبطن، وتم وضعها بالعناية المركزة بالمركز لمدة أسبوع الى أن تحسن حالتها الصحية وخرجت من المركز.

من جانبه قال الدكتور إسلام صبرى، مدير المركز، أن عمليات استئصال الأورام تكون صعبة نسبيا، لأنها ليست تقليدية، ولا يدخل الطبيب على التشريح الطبيعى للجسم لأن الورم عبارة عن تشوه فى الخلايا وينتج عنه تشوه فى الأنسجة، متابعا: فى الطبيعى نعرف أماكن الشرايين والأوردة وغيرها، لكن مع الورم نبحث عن الأصل أو الجزء المشوه لاستئصاله دون الإضرار بالمريض، وهذا ما يميز جراحة الأورام عن الجراحة العامة.

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