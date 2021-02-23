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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسميًا.. تركيا الأولى عالميًا في تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:15 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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احتلت تركيا المرتبة الأولى في العالم عام 2020، من حيث انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية.

وبحسب البيانات التي استعرضها مدير محفظة الأسواق الناشئة والرائدة في إيست كابيتال، إمره أقتشاقماق، فإنه عندما يتم خصم النقد الأجنبي والذهب الذي اقترضه البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية عن طريق المبادلة (المقايضة)، كان يبلغ إجمالي الاحتياطي 87.1 مليار دولار في نهاية عام 2019، لكنه انخفض إلى 31.4 مليار دولار في نهاية عام 2020. وبلغ الانخفاض 55.7 مليار دولار في المبلغ و64 في المائة بالنسبة المئوية.

وفي نهاية عام 2020، وباستثناء النقد الأجنبي والذهب اللذين اقترضهما البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية من خلال المبادلة (المقايضة) والاحتفاظ به كاحتياطيات مطلوبة، انخفض صافي احتياطياته إلى -48.2 مليار دولار.

ويشير خبراء ومصادر مصرفية إلى أنه خلال العامين الماضيين، حدث انخفاض "غير مبرر" بنحو 140 مليار دولار في صافي احتياطيات البنك المركزي التركي، وقد تم استخدام هذه الأموال ضمنيًا للحد من رتفاع أسعار الصرف.

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